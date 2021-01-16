Агент сообщил о смерти экс-футболиста ЦСКА и молодежной сборной России

Известный футбольный агент Алексей Сафонов сообщил в Twitter о смерти бывшего футболиста ЦСКА и молодежной сборной России Сергея Родина. По его словам, 39-летний игрок скончался сегодня, в ответ на вопрос о причинах смерти Сафонов написал: «Не проснулся и все».

Родик ??????один из самых нереолизовавших себя футболистов ЦСКА ??земля тебе пухом и ...??? — Алексей Сафонов (@safonov016) January 16, 2021

Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».

Также в карьере Родина были выступления за юношескую и молодежную сборные России.