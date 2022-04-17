«Сочи» — «Локомотив»: гол Нобоа отменен из-за офсайда Жоаозиньо

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

На 88-й минуте матча Нобоа вывел сочинскую команду вперед, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за положения вне игры Жоаозиньо. Счет остался прежним — 2:2.

Отметим, что главный арбитр Василий Казарцев к основному времени добавил 9 минут.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.