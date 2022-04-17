«Ростов» выкупит полузащитника Щетинина у «Зенита»

Как стало известно «СЭ», руководство «Ростова» приняло решение выкупить трансфер полузащитника Кирилла Щетинина у «Зенита».

Сумма сделки может составить порядка 250 тысяч евро.

Напомним, что 20-летний Щетинин выступает за «Ростов» на правах аренды. В этом сезоне полузащитник провел в российском чемпионате восемь матчей, в которых забил два мяча.

Ранее фланговый футболист выступал за молодежные команды «Локомотива» и «Зенита».