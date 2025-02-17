Хомуха: «Алеррандро будет трудно быть хуже Гуарирапы»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальном переходе форварда «Брагантино» Алеррандро.

«Только матчи чемпионата России дадут представление, какой на самом деле форвард Алеррандро. Но он достаточно молодой, забивной. ЦСКА на проблемную позицию покупает футболиста, который может занять место в стартовом составе. Ему будет трудно быть хуже Гуарирапы. Ноль голов, ноль голевых передач, хуже просто не бывает. Когда того же Койта приобретали, тоже говорили, что он был одним из ведущих игроков «Зальцбурга», но у него возникают здесь серьезные проблемы. Так что уровень нового нападающего оценим по ходу чемпионата», — цитирует Хомуху Legalbet.

Аллерандро выступает за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сумма трансфера футболиста в ЦСКА может составить около 6 миллионов евро.