Хохлов прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча против «Ростова» (4:0) в 5-м туре РПЛ.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды, оставившая целостное впечатление от первой до последней минуты. Мы контролировали ход встречи, создавали моменты, и реализация нас сегодня не подвела», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Сочи».

«Сочи» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и с 6 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице.