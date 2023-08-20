Баринов — об Ивиче: «Пускай говорит громкие слова, когда обыграет «Локомотив» в своей тренерской карьере»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича после ничьей команд (1:1) в 5-м туре РПЛ.

После окончания встречи Ивич заявил, что на поле была только одна команда, а «Краснодар» должен был побеждать со счетом 3:0 или 4:0.

«Сегодня мы спаслись на 97-й минуте. Считаю, что команда та, которая играет до конца, а не та, которая сегодня у него типо была на футбольном поле. Когда в своей тренерской карьере он обыграет «Локомотив», тогда пускай и говорит такие громкие слова», — цитирует Баринова matchtv.ru.

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами идет на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».