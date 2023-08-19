Ивич — о ничьей «Краснодара» с «Локомотивом»: «Такое ощущение, что кто-то хочет намекнуть нам насчет нашей позиции в таблице»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о ничьей в матче с «Локомотивом» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Краснодар» вел в счете до 90+8-й минуты, когда ничью «Локомотиву» принес гол Антона Миранчука.

«Последние 10 минут данной игры, как и последние 10 минут предыдущей игры с «Оренбургом»...у меня такое ощущение, что кто-то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции, где мы должны быть в турнирной таблице», — сказал Ивич в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» с 13 очками идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Ивича отправится в гости к «Факелу».