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Сегодня, 15:09

Хохлов назвал «Реал Сосьедад» очень удачным вариантом для Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию о возможном переходе туда футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.

«Для Арсена Захаряна это очень удачный вариант. «Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он игрок такого же плана. К тому же это отличная среда для профессионального роста. Чемпионат Испании — один из сильнейших в Европе. Захарян получит большой шанс выйти на новый уровень мастерства, вырасти в еще более качественного футболиста», — приводит слова Хохлова RT.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» и «Динамо» согласовали переход Захаряна.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1187095-hohlov-real-sosedad-zaharyan
Арсен Захарян
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
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10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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