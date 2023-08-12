«Урал» — «Спартак»: за что Левников удалил Шеттине? Действия игрока не показали в трансляции

В самом конце матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» (3:2) арбитр Кирилл Левников удалил с поля футболиста хозяев Гильерме Шеттине. Во время игры было непонятно, что стало причиной такого решения судьи. В протоколе сухая формулировка: «неспортивное поведение».

Оказалось, что Шеттине, реагируя на победный гол Эрика Бикфалви, подбежал к угловому флагштоку и ударил по нему ногой, сбив флаг. Левников оценил это как неспортивное поведение и вынес игроку предупреждение. Оно стало для Шеттине вторым в этом матче.