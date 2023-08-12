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Сегодня, 15:14

«Урал» — «Спартак»: за что Левников удалил Шеттине? Действия игрока не показали в трансляции

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В самом конце матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» (3:2) арбитр Кирилл Левников удалил с поля футболиста хозяев Гильерме Шеттине. Во время игры было непонятно, что стало причиной такого решения судьи. В протоколе сухая формулировка: «неспортивное поведение».

Оказалось, что Шеттине, реагируя на победный гол Эрика Бикфалви, подбежал к угловому флагштоку и ударил по нему ногой, сбив флаг. Левников оценил это как неспортивное поведение и вынес игроку предупреждение. Оно стало для Шеттине вторым в этом матче.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
7
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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