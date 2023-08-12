В воскресенье, 13 августа, «Динамо» на своем поле примет «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».

В первых трех турах «Динамо» набрало 4 очка: московский клуб проиграл «Краснодару» со счетом 1:3, после сыграл вничью с «Крыльями Советов» 3:3, а затем обыграл «Зенит» (3:2). Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2), а затем победила «Факел» (2:1). В активе клуба из Калининграда 3 очка и 12-е место.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика