Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом. Он также отметил, что в настоящее время уже полностью выздоровел.

— Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! — приводит Sport24 слова Сулейманова. — Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал.

В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам.