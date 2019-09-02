«Хочется, чтобы болельщики собирались не только на матчи со «Спартаком и ЦСКА». Вратарь «Арсенала» — о причинах поражения от армейцев
Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов после домашнего поражения от ЦСКА в 8-м туре РПЛ отметил, что его команда пропустила обидный гол со «стандарта».
— Соперник нас поддавливал, мы держались как могли, пропустили немножко обидный гол со стандартного положения, не досмотрели, но ничего, как получилось — так получилось, — сказал в интервью клубной пресс-службе Левашов. — Сейчас немножко передохнем и будем готовиться дальше.
Очень круто, когда собирается полный стадион. Хочу пожелать всем нашим болельщикам, чтобы они собирались не только на ЦСКА и «Спартак», но и на остальные матчи. Нам очень нужна поддержка.
? Зрелищный матч с множеством моментов выдали «Арсенал» и ЦСКА. К сожалению, удача в этот вечер отвернулась от туляков.? pic.twitter.com/C043Z6gxxU— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 2, 2019