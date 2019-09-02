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«Хочется, чтобы болельщики собирались не только на матчи со «Спартаком и ЦСКА». Вратарь «Арсенала» — о причинах поражения от армейцев

16:02

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов после домашнего поражения от ЦСКА в 8-м туре РПЛ отметил, что его команда пропустила обидный гол со «стандарта».

— Соперник нас поддавливал, мы держались как могли, пропустили немножко обидный гол со стандартного положения, не досмотрели, но ничего, как получилось — так получилось, — сказал в интервью клубной пресс-службе Левашов. — Сейчас немножко передохнем и будем готовиться дальше.

Очень круто, когда собирается полный стадион. Хочу пожелать всем нашим болельщикам, чтобы они собирались не только на ЦСКА и «Спартак», но и на остальные матчи. Нам очень нужна поддержка.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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