Хлусевич — о дебюте крымских клубов в российском футболе: «Безумно рад! Наконец-то!»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» высказался о дебюте крымских клубов в чемпионате России.

«Безумно рад. Наконец-то! Думаю, это надо было сделать намного раньше. Хорошо, что у ребят появилась такая возможность. Да, это вторая лига. Но я знаю, что есть амбиции у команд. Они могут пойти выше. Если дальше все будет развиваться: инфраструктура, и ребята из академии начнут выходить, тогда крымские команды смогут пробиться в премьер-лигу. Но, главное, конечно, — финансирование. Без денег в РПЛ будет сложно», — сказал Хлусевич «СЭ».

16 июля ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во второй лиге.

Крымские команды выступают в группе 1 подгруппе 1 второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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