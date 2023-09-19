Защитник «Спартака» Хлусевич: «Было предложение от «Болоньи»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал о предложении из Италии.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провел на поле 9 матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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