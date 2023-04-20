Хлестов считает, что Мостовой тренировал бы «Спартак» не хуже Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался про потенциал команды Гильермо Абаскаля.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит. Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» — значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 45 очков за 23 игры. Лидирует — «Зенит» (55 очков).