Хлестов считает, что Мостовой тренировал бы «Спартак» не хуже Абаскаля
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался про потенциал команды Гильермо Абаскаля.
«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит. Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» — значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».
«Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 45 очков за 23 игры. Лидирует — «Зенит» (55 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4