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Хлестов: «Я бы посмотрел, как Умяров пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на слова игрока красно-белых Наиля Умярова, который заявил, что не против наличия одиннадцати бразильцев в составе московской команды.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать? Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке. Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

На данный момент в заявке «Спартака» нет ни одного бразильца. Московская команда с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-hlestov-ya-by-posmotrel-kak-umyarov-probilsya-by-v-osnovu-pri-odinnadtsati-brazil-tsah/
Дмитрий Хлестов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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