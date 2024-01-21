Агент: «Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен»

Адриано Спадото, агент защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы поделился мнением о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договоренности. «РБ Брагантино» будет решать проблемы с банковскими гарантиями. Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА — большой клуб для нас», — приводит слова Спадото Sport24.

26-летний бразилец в минувшем сезоне провел за «Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.