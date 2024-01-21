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Сегодня, 04:31

Агент: «Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен»

Сергей Разин
корреспондент
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Адриано Спадото, агент защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы поделился мнением о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договоренности. «РБ Брагантино» будет решать проблемы с банковскими гарантиями. Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА — большой клуб для нас», — приводит слова Спадото Sport24.

26-летний бразилец в минувшем сезоне провел за «Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613782-agent-transfer-kapishaby-v-tsska-etoy-zimoy-vozmozhen-yest-predvaritelnyye-dogovorennosti
ФК ЦСКА (Москва)
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