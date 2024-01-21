«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо до 2028 года

«Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником Кевином Кастаньо. Соглашение рассчитано на 4,5 года — до лета 2028-го.

5 января стороны достигли договоренности.

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.