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Талалаев — о поражении от «Зенита»: «Футбол — справедливый вид спорта»

18:51
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4).

— Вы довольны игрой «Ахмата» до первого гола?

— Я вообще за 60 минут поблагодарил футболистов. До пенальти у меня не было претензий к игрокам. Но нельзя разваливаться после 0:2 и играть настолько разбалансированно.

— Справедлив ли такой счет?

— Футбол — справедливый вид спорта. По качеству игры — что «Зенит», что ЦСКА нас переиграли. Если соперник сильнее, нужно это признавать. Будем работать, — сказал Талалаев.

«Зенит» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 11-я строчка и 26 баллов.

(Гоша Чернов)

Зенит — Ахмат

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