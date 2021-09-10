Хинкель ответил на вопрос о возможной работе с Тедеско в «Локомотиве»
Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, высказался о слухах по поводу работы в «Локомотиве».
— Вы общались с Томасом Цорном по поводу работы в «Локомотиве»?
— Я не разговаривал с Цорном о «Локомотиве». Я не слышал, чтобы он связывался с Тедеско.
— Что вы думаете о Ральф Рангнике?
— Он был моим первым тренером. Он хороший тренер, который делает прекрасную работу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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