Хинкель ответил на вопрос о возможной работе с Тедеско в «Локомотиве»

Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, высказался о слухах по поводу работы в «Локомотиве».

— Вы общались с Томасом Цорном по поводу работы в «Локомотиве»?

— Я не разговаривал с Цорном о «Локомотиве». Я не слышал, чтобы он связывался с Тедеско.

— Что вы думаете о Ральф Рангнике?

— Он был моим первым тренером. Он хороший тренер, который делает прекрасную работу.