Хинкель отрепетировал для «СЭ» выступление на пресс-конференции вместо Тедеско
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель в следующем туре будет заменять дисквалифицированного за четыре желтые карточки Доменико Тедеско.
«СЭ» попросил 37-летнего немца представить себя на послематчевой пресс-конференции, прокомментировав итоги прошедшей встречи 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).
— Это очень важная победа для нас, — сказал Хинкель. — Возможно, не все 90 минут игра была прекрасной с нашей стороны, но команда показала свой характер. Это особенно важно, учитывая, что мы выставили самый молодой состав «Спартака» за долгие годы (средний возраст стартового состава 22,45 лет — наименьший в XXI веке. — Прим. К.А.). И эта относительно неопытная молодежь сумела переломить ход матча, выиграть, уступая в счете. На довольно специфическом синтетическом газоне. Естественно, мы этому очень рады. Достаточно посмотреть на таблицу, чтобы оценить важность трех набранных очков. (Константин Алексеев)
Хотя следующий тур РПЛ еще не скоро, но Андреас Хинкель уже готовится заменить дисквалифицированного Доменико Тедеско на пресс-конференции, анализируя для «СЭ» встречу с «Оренбургом» (3:1) ? pic.twitter.com/0xwcUhMyLD— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 17, 2020