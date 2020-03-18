Хинкель отрепетировал для «СЭ» выступление на пресс-конференции вместо Тедеско

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель в следующем туре будет заменять дисквалифицированного за четыре желтые карточки Доменико Тедеско.

«СЭ» попросил 37-летнего немца представить себя на послематчевой пресс-конференции, прокомментировав итоги прошедшей встречи 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

— Это очень важная победа для нас, — сказал Хинкель. — Возможно, не все 90 минут игра была прекрасной с нашей стороны, но команда показала свой характер. Это особенно важно, учитывая, что мы выставили самый молодой состав «Спартака» за долгие годы (средний возраст стартового состава 22,45 лет — наименьший в XXI веке. — Прим. К.А.). И эта относительно неопытная молодежь сумела переломить ход матча, выиграть, уступая в счете. На довольно специфическом синтетическом газоне. Естественно, мы этому очень рады. Достаточно посмотреть на таблицу, чтобы оценить важность трех набранных очков. (Константин Алексеев)