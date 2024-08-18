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Сегодня, 13:45

«Химки» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» примут «Зенит» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

«Химки» примут «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет в Химках на одноименном стадионе. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры РПЛ. Ключевые события матча «Химки» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Встречу «Химки» — «Зенит» в прямом эфире покажет платный тематический телеканал «Матч! Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Химки» в четырех турах РПЛ набрали 4 очка и расположились на 11-й позиции. Красно-черные сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), обыграли «Рубин» (3:2), но уступили «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1).

Команда Сергея Семака начала РПЛ с четырех побед подряд. Сперва петербургский клуб в гостях разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). Затем дома сокрушил «Ростов» (5:0), и вырвал победу у прямого преследователя «Динамо» (1:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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«Химки» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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