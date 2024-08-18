Кузьмичев объяснил, почему Чалов перешел в ПАОК
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.
— Некоторые специалисты считают, что уход Чалова не стал для ЦСКА потерей. Ваше мнение?
— Уф. Когда Федя в форме, он является очень ярким игроком, с которым ЦСКА смотрится весьма агрессивно в атаке. Но если он уже твердо настроился уйти, попробовать свои силы за рубежом, то, наверное, в таком случае его уже лучше отпустить. Иначе Чалов продолжил бы играть за армейцев уже с другой мотивацией. Так что клуб поступил верно. Тем более и Мусаев сейчас довольно эффективен. Но стоит подумать и о другом.
— О чем?
— А кто будет составлять конкуренцию Мусаеву? Нужен еще один футболист на эту позицию, иначе Мусаев перестанет расти.
— А вы, кстати, поняли решение Чалова продолжить карьеру именно в ПАОК?
— Конечно, ПАОК по уровню уступает ЦСКА. Но чем берут греки? Еврокубки.
— Лиги чемпионов уже нет.
— Ну... От Чалова в этой квалификации, согласитесь, мало что зависело. Он только-только перешел в новый клуб, который традиционно борется за чемпионство в Греции. Так что ежегодно выступает в еврокубках. Думаю, это и стало решающим фактором для Феди при его выборе.
26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0