«Химки» во второй раз объявили о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора

С 1 августа новым спортивным директором футбольного клуба «Химки» стал Сергей Егоров, информирует клубная пресс-служба. В субботу он подписал трудовой договор и официально приступил к своим обязанностям.

В четверг, 30 июля, после ухода с этого поста Дмитрия Ульянова «Химки» уже сообщили о назначении Егорова, но позднее новость была удалена с официального сайта клуба.

После окончания карьеры профессионального футболиста Егоров перешел на работу спортивным директором калининградской «Балтики», где работал в течение пяти лет. После — исполнительным директором в казахстанском «Шахтере», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».