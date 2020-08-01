«Химки» во второй раз объявили о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора
С 1 августа новым спортивным директором футбольного клуба «Химки» стал Сергей Егоров, информирует клубная пресс-служба. В субботу он подписал трудовой договор и официально приступил к своим обязанностям.
В четверг, 30 июля, после ухода с этого поста Дмитрия Ульянова «Химки» уже сообщили о назначении Егорова, но позднее новость была удалена с официального сайта клуба.
После окончания карьеры профессионального футболиста Егоров перешел на работу спортивным директором калининградской «Балтики», где работал в течение пяти лет. После — исполнительным директором в казахстанском «Шахтере», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/ofitsialno-sergey-egorov-novyy-sportivnyy-direktor-fk-khimki/