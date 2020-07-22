Решение «Химок» о выступлении в РПЛ в сезоне-2020/21 означает, что место в премьер-лиге потеряют «Крылья Советов». О таком выборе подмосковного клуба «СЭ» сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Самарский клуб не сможет поднять с предпоследнего, 15-го места в РПЛ. Это стало ясно после того, как вчера «Тамбову» присудили победу над «Сочи» в несостоявшемся матче 29-го тура РПЛ — 3:0.

Сегодня в чемпионате пройдут матчи последнего, 30-го тура. «Крылья» должны были принять «Сочи», но РПЛ сообщила: южане проинформировали лигу о невозможности выезда из-за заражения футболистов команды коронавирусом и карантина.

При этом, даже если «Крыльям» (28 очков) присудят победу над «Сочи», а «Тамбов» (31) и/или «Ахмат» (31) проиграют в 30-м туре ЦСКА и «Краснодару» соответственно, самарцы не обойдут ни одного из конкурентов в турнирной таблице. И «Тамбов», и «Ахмат», и оба этих клуба при равенстве очков окажутся выше «Крыльев» по дополнительным показателям с учетом личных встреч.