Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что в следующем сезоне «Химки» будут выступать в премьер-лиге.

— Наше окончательное решение. «Химки» — в премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.

— Какой бюджет будет у клуба?

— Пока мы его не обсуждали. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб.

Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне. (Виталий Айрапетов)