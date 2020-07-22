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Минспорта МО: «Химки» — в премьер-лиге. Решение окончательное»

13:50
Игроки &quot;Химок&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки &quot;Химок&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что в следующем сезоне «Химки» будут выступать в премьер-лиге.

— Наше окончательное решение. «Химки» — в премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.

— Какой бюджет будет у клуба?

— Пока мы его не обсуждали. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб.

Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне. (Виталий Айрапетов)

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