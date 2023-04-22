«Химки» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча РПЛ
22 апреля «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 14.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Торпедо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она стартует в 13.55.
«Химки» с 14 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» — 16-е с 13 баллами.
7 августа 2022-го «Торпедо» на своем поле проиграло «Химкам» со счетом 1:3 в матче 4-го тура РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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