«Химки» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

22 апреля «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Торпедо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она стартует в 13.55.

«Химки» с 14 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» — 16-е с 13 баллами.

7 августа 2022-го «Торпедо» на своем поле проиграло «Химкам» со счетом 1:3 в матче 4-го тура РПЛ.