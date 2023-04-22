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Сегодня, 11:54

Тихонов заявил, что класс и вариативность «Оренбурга» даст команде преимущество над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом».

«Факел» очень неровно заканчивает сезон, отдает очки прямым конкурентам, рискует опуститься в зону прямого вылета. Возможно, поэтому подсобрался в прошлом туре и дал бой «Ахмату», свел игру к ничьей, испортив планы команде из верхней пятерки, а теперь уже семерки. «Оренбург», конечно, смотрится куда предпочтительнее, у него после зимней паузы вообще все было очень хорошо до встречи с «Локомотивом» в последней игре. Там случился провал на домашнем поле. Но счет 1:4 не по игре. «Оренбург» там много атаковал, владел мячом. Все могло сложиться совсем иначе. Но впереди не везло, а у «Локо», наоборот, залетало все. Класс и вариативность «Оренбурга» превосходит воронежскую команду, и, если будут аккуратнее со своими моментами, все в их руках», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Оренбург» пройдет 22 апреля. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-klass-i-variativnost-orenburga-dast-komande-preimushhestvo-nad-fakelom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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