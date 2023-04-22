Тихонов заявил, что класс и вариативность «Оренбурга» даст команде преимущество над «Факелом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом».

«Факел» очень неровно заканчивает сезон, отдает очки прямым конкурентам, рискует опуститься в зону прямого вылета. Возможно, поэтому подсобрался в прошлом туре и дал бой «Ахмату», свел игру к ничьей, испортив планы команде из верхней пятерки, а теперь уже семерки. «Оренбург», конечно, смотрится куда предпочтительнее, у него после зимней паузы вообще все было очень хорошо до встречи с «Локомотивом» в последней игре. Там случился провал на домашнем поле. Но счет 1:4 не по игре. «Оренбург» там много атаковал, владел мячом. Все могло сложиться совсем иначе. Но впереди не везло, а у «Локо», наоборот, залетало все. Класс и вариативность «Оренбурга» превосходит воронежскую команду, и, если будут аккуратнее со своими моментами, все в их руках», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Оренбург» пройдет 22 апреля. Начало — в 16:30 по мск.