«Химки» — «Торпедо»: игрок хозяев получил рассечение после столкновения с соперником

Нападающий «Химок» Александр Долгов и полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук столкнулись в верховой борьбе за мяч в матче 24-го тура РПЛ.

Футболисты после столкновения упали на газон, у игрока «Химок» серьезное рассечение брови.

Александр Долгов после столкновения.

Медицинская бригада вышла на поле, остановила кровь у Долгова и забинтовала ему голову. Нападающий «Химок» смог продолжить матч.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».