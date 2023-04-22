Сергей Мигицко: «Мы думали, Боярский утонул...»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Михаилом Боярским.

— В 1998-м у вас с Боярским приключился уморительный спор на финал чемпионата мира Франция — Бразилия. Вы проиграли. Пришлось бежать голым, прикрываясь шарфиком, к французскому консульству и петь «Марсельезу». Еще какими эпизодами наполнена ваша дружба с Михаилом Сергеевичем?

— О Мише я могу долго рассказывать. Была, например, такая история. В конце 70-х он снимался в «Трех мушкетерах» во Львове и Одессе. А наш театр отправился на гастроли в Новосибирск. Как-то звонит Боярский: «Ребята, скоро приеду! Жахнем!»

Прилетает. В тот день спектакля нет, мы сразу за стол. Со всеми вытекающими. В первом часу ночи Миша спрашивает: «А река здесь есть?» Говорю: «Да, Обь. Прямо под окнами нашей гостиницы...» — «Отлично. Хочу искупаться».

Берем пару рюмочек, бутербродики — и на набережную. Он скидывает одежду, разбегается. Бултых! И исчезает! А вода очень холодная. Плюс темень, не видно ни зги. Мы бегаем по берегу: «Миша! Миша!» Только эхо в ответ.

Честно — перепугались жутко. Мы уж думали, утонул. Вдруг минут через пятнадцать какой-то всплеск — и голос Боярского: «Ух, хороша река!» Выходит на берег как ни в чем не бывало.