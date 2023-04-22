Тарханов заявил, что на сегодняшний день в России нет футбола

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обсудил положение дел в российском футболе.

«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России нет футбола на сегодняшний день, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем. А то есть у нас клубы которые тратят по 300 миллионов евро, а результата нет», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.