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Сегодня, 15:56

«Химки» победили «Торпедо», команды забили шесть голов на двоих

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Химки» — «Торпедо» — 4:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» дома обыграли «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:2.

На 28-й минуте встречи нападающий «Химок» Александр Долгов и полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук столкнулись в верховой борьбе. Долгов получил рассечение брови, ему забинтовали голову и он смог продолжить матч.

Счет в игре на 34-й минуте открыл полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов, реализовав пенальти. На 45+3-й минуте форвард «Торпедо» Андре Фелипе сравнял счет тоже с пенальти.

Во втором тайме на 52-й минуте нападающий гостей Илья Стефанович вывел команду вперед.

Затем забивали только игроки «Химок». Вначале на 59-й минуте Резиуан Мирзов реализовал пенальти, сравняв счет, а через 4 минуты Владимир Хубулов вывел команду вперед. Итоговый счет в матче установил Неманья Главчич на 67-й минуте, забив со штрафного.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
Торпедо М

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
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 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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23.04 14:00
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 - : -
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