Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:37

«Химки» — «Спартак»: Промес обманул судью — Кукуляк ошибочно наказал Голубовича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Химки» — «Спартак».
Фото кадр трансляции «Матч Премьер»

На 4-й и 5-й минутах матча 27-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк принял странные решения на разных половинах поля.

Сначала он не наказал желтой карточкой Кристофера Мартинса за фол на Александре Долгове. Спартаковец прыгнул в направлении соперника, сбил его и сорвал едва начавшуюся атаку подмосковной команды.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

Уже вскоре Квинси Промес пробросил мяч мимо Петара Голубовича, понял, что потерял его, и прыгнул на футболиста «Химок». Кукуляк почему-то решил, что сфолил игрок химчан, наказал его штрафным ударом и желтой карточкой.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

Отмечу, что назначение судьи из Калуги на игру в Химках вызвало вопросы. Ведь в матче предыдущего тура «Ростов» — «Факел» (0:2) Кукуляк ошибочно не удалил воронежца Романа Акбашева.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Евгений Кукуляк
19
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Президент «Урала» Иванов: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»
Спартаковец Денисов пропустит дерби с ЦСКА. Его дисквалифицировал Кукуляк — воспитанник армейцев
«Химки» — «Спартак»: Денисов удален с поля, гости остались в меньшинстве
«Спартак» проигрывает «Химкам» после гола Мирзова и остался вдесятером! Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
«Химки» — «Спартак»: Мирзов ударом со штрафного открыл счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Химки» — «Спартак»: Денисов удален с поля, гости остались в меньшинстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости