«Динамо» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ

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«Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Сочи». Команды в очной встрече определяют серебряного и бронзового призеров чемпионата России-2021/22.

8-я минута. Нобоа — в свои ворота — 1:0

27-я минута. Юсупов — 1:1

33-я минута. Кассьерра — 1:2

40-я минута. Кассьерра — 1:3

45-я минута. Нобоа — с пенальти — 1:4