«Динамо» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ
«Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Сочи». Команды в очной встрече определяют серебряного и бронзового призеров чемпионата России-2021/22.
8-я минута. Нобоа — в свои ворота — 1:0
27-я минута. Юсупов — 1:1
33-я минута. Кассьерра — 1:2
40-я минута. Кассьерра — 1:3
45-я минута. Нобоа — с пенальти — 1:4
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости