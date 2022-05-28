Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:56

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: видео всех голов

Читать «СЭ» в

«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право играть в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Подмосковная команда сохранила место в премьер-лиге.

8-я минута. Глушаков — с пенальти — 1:0

45-я минута. Мирзов — 2:0

50-я минута. Долгов — 3:0

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
Голы
Глушаков, 8 (1:0), Мирзов, 45+2 (2:0), Долгов, 50 (3:0)
Нереализованный пенальти
Мирзов 88
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Глушаков (Главчич, 74) Кухарчук (Малыхин, 74) Магомедов Мирзов (Садыгов, 90) Руденко (Долгов, 48)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Мануйлов (Тихонов, 46) Шищенко Гащенков Мартусевич (Гаглоев, 54) Квеквескири Цаллагов (Дмитриев, 86) Караев (Брагин, 73) Алиев Гонгадзе
Предупреждения
Руденко 11’, Боженов 37’, Кухарчук 90+3’  -  Гащенков 7’, Квеквескири 38’, Гонгадзе 90+3’, Гаглоев 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Лунев (Новосибирск) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир)
РПЛ
ФНЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Когда отменят санкции, на стадионах России появится пиво и нечестность будет побеждена? Президент РФС Александр Дюков ответил на судьбоносные вопросы
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Стыковые матчи за право играть в РПЛ: «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»
«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили место в РПЛ
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: полузащитник хозяев Мирзов не смог реализовать пенальти
Роман Игнатик рассказал, что Григалава не извинился за оскорбления во время матча с «Химками»
«Уфа» — «Оренбург»: команды объявили составы на ответный стыковой матч
В «СКА-Хабаровск» рассказали, зачем привезли на ответный матч с «Химками» своего болбоя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стыковые матчи за право играть в РПЛ: «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости