«Химки» — «СКА-Хабаровск»: видео всех голов

«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право играть в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Подмосковная команда сохранила место в премьер-лиге.

8-я минута. Глушаков — с пенальти — 1:0

45-я минута. Мирзов — 2:0

50-я минута. Долгов — 3:0