Лантратов: «Видел, что болбой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» поделился эмоциями после завершения ответного стыкового матча против «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Сегодня не было проще, чем в Хабаровске. Наоборот, сложнее, потому что все понимали ответственность и важность этой игры. Понимали, что для многих это может быть последний матч в случае неудачи. Это самый важный матч в сезоне и в карьере. В том числе для меня.

Не сложный получился? Ничего себе! Наоборот, когда мало работы на воротах, это сложно. Я сконцентрировался.

Видел, что болбой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой", — сказал Лантратов «СЭ».

В первом матче подмосковный клуб на выезде потерпел поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч стал победителем противостояния и выступит в РПЛ в сезоне-2022/23.