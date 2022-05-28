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Лантратов: «Видел, что болбой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой»

Голкипер «Химок» прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» поделился эмоциями после завершения ответного стыкового матча против «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Сегодня не было проще, чем в Хабаровске. Наоборот, сложнее, потому что все понимали ответственность и важность этой игры. Понимали, что для многих это может быть последний матч в случае неудачи. Это самый важный матч в сезоне и в карьере. В том числе для меня.

Не сложный получился? Ничего себе! Наоборот, когда мало работы на воротах, это сложно. Я сконцентрировался.

Видел, что болбой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой", — сказал Лантратов «СЭ».

В первом матче подмосковный клуб на выезде потерпел поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч стал победителем противостояния и выступит в РПЛ в сезоне-2022/23.

Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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