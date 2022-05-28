«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили место в РПЛ

«Химки» одержали победу над «СКА-Хабаровском» (3:0) в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Денис Глушаков и Резиуан Мирзов, а также нападающий Александр Долгов.

Таким образом, «Химки» победили по итогам двух игр со счетом 3:1 и сохранили место в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).