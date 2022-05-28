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Тренер «СКА-Хабаровска» заявил, что его команда сделала все возможное для выхода в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский заявил, что его футболисты сделали все, что могли, в стыковых матчах с подмосковными «Химками» за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

«Команда не восстановилась до конца. Пропустили в начале и конце первого тайма, а также в начале второго тайма необязательные голы. Видно был, что ребята принимали необоснованные решения. Претензий к ребятам нет, мы сделали все, что могли, и сезон прошли достойно», — цитирует тренера ТАСС.

В субботу хабаровская команда на выезде проиграла «Химкам» со счетом 0:3 в ответном стыковом матче за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Первая встреча завершилась победой «СКА-Хабаровска» со счетом 1:0.

Источник: https://tass.ru/sport/14759607
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Алексей Поддубский
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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