Тренер «СКА-Хабаровска» заявил, что его команда сделала все возможное для выхода в РПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский заявил, что его футболисты сделали все, что могли, в стыковых матчах с подмосковными «Химками» за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

«Команда не восстановилась до конца. Пропустили в начале и конце первого тайма, а также в начале второго тайма необязательные голы. Видно был, что ребята принимали необоснованные решения. Претензий к ребятам нет, мы сделали все, что могли, и сезон прошли достойно», — цитирует тренера ТАСС.

В субботу хабаровская команда на выезде проиграла «Химкам» со счетом 0:3 в ответном стыковом матче за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Первая встреча завершилась победой «СКА-Хабаровска» со счетом 1:0.