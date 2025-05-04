«Химки» — «Ростов»: Вера не реализовал пенальти

Полузащитник «Химок» Лукас Вера не смог реализовать пенальти в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом».

Судья назначил 11-метровый в ворота ростовчан на 57-й минуте игры, однако Вера пробил выше перекладины. Счет в матче по-прежнему 0:0.

Матч проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.