«Ростов» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «Химками»

«Ростов» сыграл вничью с «Химкам» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 69-й минуте забил полузащитник подмосковной команды Лукас Вера, который не смог реализовать пенальти на 57-й минуте. В концовке матча защитник ростовчан Максим Осипенко сравнял счет.

«Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 25 баллов и 12-я позиция.

В следующем туре желто-синие 11 мая сыграют против «Рубина», а красно-черные днем ранее встретятся с «Оренбургом».