4 мая, 21:28

«Ростов» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «Химками»

Алина Савинова
4 мая. «Ростов» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ (1:1).
Фото ФК «Химки»

«Ростов» сыграл вничью с «Химкам» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 69-й минуте забил полузащитник подмосковной команды Лукас Вера, который не смог реализовать пенальти на 57-й минуте. В концовке матча защитник ростовчан Максим Осипенко сравнял счет.

«Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 25 баллов и 12-я позиция.

В следующем туре желто-синие 11 мая сыграют против «Рубина», а красно-черные днем ранее встретятся с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Ростов

  • плохокот

    Лучше форвард Осипенко чем защитник Денисов. Оба забивные.

    04.05.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Две никому не нужные команды

    04.05.2025

  • SuperDennis

    И еще. Паршиво, что Моххеби не забил в концовке, но хорошо, что он уже выздоровел. Может, реже будем видеть Байрамяна, который не может играть без фола и уже на 5-й минуте получает желтую...

    04.05.2025

  • Как так?

    Из увел Мохебби, отпустивший на ведении далеко мяч

    04.05.2025

  • Sukkulent

    Ростов мог бы и лучше сыграть с этими не лицензируемыми, но видимо игра с Локо на Кубок сказалась, не хватило эмоций и просто силенок.

    04.05.2025

  • SuperDennis

    На последней добавленной минуте выход один на один от Моххеби, и он не забивает!!! Разочарование тура!

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Ростов играл смешанным составом без лидеров, которые показали себя в Кубке. Вообще все, кто играли в кубке на неделе, выглядели ужасно в чемпионате. Что Спартак, что Локо, что Зенит, ну и наши туда же! Хорошо, что есть форвард Осипенко. Очередной супергол со шрафного и 1-1, сравняли. Матч в целом понравился.

    04.05.2025

  • RSMsouth

    Химки ушли от поражения на 98-й …

    04.05.2025

  • GeoMaS

    Игра местного значения. Порадоваться за Осипенко.

    04.05.2025

    • Дубль Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН»

    «Зенит» — «Пари НН»: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

