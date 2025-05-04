Футбол
4 мая, 21:28

Дубль Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел (слева) и Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл форвард нижегородцев Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел отыграться во втором тайме, на 54-й минуте отличился Александр Соболев. На 83-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу своей команде.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Пари Нижний Новгород

Источник: Таблица РПЛ
Александр Соболев
Вячеслав Грулев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
  • Dmitriy Nekrasov

    Привет, Друже! Да, упырек вадик не унимается) Вот у человека в 60+ занятие....У ваших вчера понравился Энрике и Вендел. Без Вендела вообще не представляю, как будет играть Зенит. По поводу экрана телевизора - абсолютная правда! Когда были на матче с ЦСКА, то на стадионе вообще всё видно с трибуны. Смотришь повторы уже дома - совсем не так всё однозначно. Желаю тебе счастья, Друже. Если победит Зенит в чемпионате, то искренне порадуюсь лично за тебя) Будь здоров и весел, остерегайся упырьков))))

    05.05.2025

  • Циничный

    Выжимать не всегда получается. Столько очков потеряли по ходу сезона. Вот их и не хватает для чемпионства.

    05.05.2025

  • Горын

    Кучка придурков НЕ ВСЯ страна.

    05.05.2025

  • афганец

    Вот вам и Соболев!!!!!

    05.05.2025

  • Деметрио

    Так вы определитесь, в мяч сыграл или по ногам всё-таки!) Зато плюсуете себя нещадно!

    05.05.2025

  • Деметрио

    Т.е. сбить игрока соперника, который уже прокинул мимо мяч не нарушение?

    05.05.2025

  • sergey stepanov

    С ЦСКА не смотрел кубковую и там цели другие, которых уже в чемпионате нет. Смотрел только обзор. С Динамо стояли, второй тамй просто отдыхал. С Краснодаром было движение. но там что-то с краснодарцами случилось давали играть. Про лусиано сказку слышад, что еле ноги передвигал, но это можно про любого так сказать. Если посмотреть на количество минут проведённых на поле, то наши игроки редко добирают по игровому времени, даже до середников европейского футбола. Не настроил Веган и как всешда ошибся со стартовым составом., отсюда и низкая скорость и неприятности в виде гола и то, что отыграться не смогли ещё до перерыва!

    05.05.2025

  • Саша

    Всё равно странное впечатление осталось от этого матча. К чему это владение мячом, подходы к штрафной, масса поперечных передач, перекидывание мяча с фланга на фланг у Зенита? Если бы Соболев умудрился дважды не попасть в ворота в ситуациях, когда он забил, то Зенит сегодня проиграл бы? А где же остальные 5 нападающих на поле? Были статистами на поле? Нет в составе НН Грицаенко.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Ты ошибся веткой, тут не о Спартаке. И три пенальти за весь сезон, в одном матче? Каком? Так, для интереса.

    04.05.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Лишний раз убеждаешся, что половине комментаторам футбол не важен. Обсуждения игры команд и игроков у них нет. Идёт примитивный злобный, тупой вой людей с одной извилиной. Почему их не банят, ведь футбол им не важен. Из-за этих уродов ветку читать невозможно.

    04.05.2025

  • Jackson 57

    Посчитайте, сколько тут тусуется всяких Залиханочек, Краснопёрок, Апрелей ЗПРФов и прочих Топотунов... А ведь это всего лишь один-два профессиональных тролля-звездобола с кучей ников, заползающих сюда покидаться какашками. Бандерлоги, че, как они есть... ... И вы будете что-то говорить про питерских. Да они на фоне всего этого содомизма просто-таки лапочки:))

    04.05.2025

  • zaporozhetsd91

    НН играл на пределе своих возможностей, но объективно играть всё время от обороны на протяжении матча очень тяжело. Первый тайм играли просто отлично, но во втором быстро поплыли и посыпались. Конечно, Зенит превосходит соперника по уровню игроков, но победа досталась очень тяжело. Интересно будет наблюдать за оставшимся матчами, думаю валидол будет в каждом туре )

    04.05.2025

  • Jackson 57

    Голословно. Просто вспомните про то, как в двух последних матчах - против Краснодара и ЦСКА - зенитовцы буквально вылетали в контратаки. И я не имею в виду возможную усталость игроков Зенита, хотя комментаторы и сказали сегодня про Лусиано, что в конце прошлого матча он уже еле ноги таскал. Нет, я думаю, дело тут в том, что и ЦСКА и Дар команды, умеющие и любящие ходить в атаки, а вот Гончаренковский Пари почти весь матч тупо сидел на попе ровно... Хотя гол забил, да... Но я думаю, что там, скорее, зенитовцы сами прохлопали хлебалами, понадеявшись друг на друга:((

    04.05.2025

  • авторитет

    Иди к окулисту сходи, лупоглазый с невы

    04.05.2025

  • Jackson 57

    "Велик могучим руский языка..." (С)

    04.05.2025

  • Rawalex

    красавчик! :rofl:

    04.05.2025

  • Rawalex

    Я вот всё жду, когда у руководства Газпрома лопнет терпение и они начнут таких балаболов в суд за клевету подтягивать. Представляете, как это обосравшееся чмо будет просить прощение на камеру, когда ему штрав лямов в 10 присудят:grin: Прям вспоминается пара ушлёпков решивших пошутковать над женой Олега Тинькова. Помните ёщё таких? Вот и я не помню. А был канал - миллионник.

    04.05.2025

  • Игорь Малышев

    Почему же раз в год? Он, начиная с апреля, уже пять голов положил.

    04.05.2025

  • Zloydok65

    Спартаку не дали три пенальти бить. Их,конечно не было,но не дали же. Нечемтно

    04.05.2025

  • alex111

    )))

    04.05.2025

  • Zloydok65

    Спартаку не дали три пендаля,тн мог бы выиграть...

    04.05.2025

  • Игорь Малышев

    Как там у вас, в Киеве. все проблемы решили?

    04.05.2025

  • bishevcky

    Потому что нарушение увидел только ты, ну и тебе подобные.

    04.05.2025

  • Zloydok65

    нее,это фк лукойл позор,его кто-то факел...

    04.05.2025

  • Zloydok65

    потому, что его не было,в мяч сыграно

    04.05.2025

  • не фанатик

    Залупаночка в своём стиле - из-года в год как был умственно отсталым так и остался.

    04.05.2025

  • Zloydok65

    мор не может обосновать,это поветрие...

    04.05.2025

  • bishevcky

    Ну так именно этого и желают все зенитовские "доброжелатели", когда всячески поносят Семака. Я тоже не в большом восторге от его тренерских талантов, но пока курица продолжает приносить золотые яйца, кто же будет её резать.Это не наш метод. :slight_smile:

    04.05.2025

  • Zloydok65

    смотреть глазками надо,а не тем местом,на котором сидишь

    04.05.2025

  • владимир косягин

    почитай что ваши пишут, а потом излагай, умник

    04.05.2025

  • Александр Фёдоров

    Спартаковцы! Ну что же вы так злитесь? Да, у нас удачный сезон - мы продолжаем бороться за чемпионство. Надеюсь на победу Зенита! Но ведь и у вас сезон сложился удачно - вы сохранили место в РПЛ, радуйтесь!

    04.05.2025

  • Максим Викторов

    У Вас фобия какая-то:laughing:

    04.05.2025

  • bishevcky

    Не всё то золото ,что блестит.Хоть Соболев сегодня в героях ходит, но...Семак за сам факт его приобретния добавил к себе негатива.

    04.05.2025

  • владимир косягин

    какая гонка? Краснодар чемпион.

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Це дюже потужно!!! Дюже дякую!!!

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пока Дюков и Митрофанов рулят РФСом Зенит чемпион!

    04.05.2025

  • Rawalex

    позор мы действительно видели, но раньше и в Воронеже.

    04.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Комментарии на Спорт-Экспресс превратились в помойку! Грязь, оскорбления, стадное чувство. В стаи сбиваются самые слабые - интеллектуально и духовно неразвитые злобные карлики. Болельщики московских футбольных и хоккейных клубов в бессильной злобе оскорбляют клубы ФК Зенит и ХК СКА, болельщиков этих сильнейших, самых развитых и самых посещаемых в РПЛ, в Восточной Европе (футбол) в КХЛ и в мире (хоккей)  клубов. А также оскорбляют жителей самого прекрасного города России Санкт-Петербурга Особо усердствуют в пропаганде ненависти болельщики клуба Спартак Москва! Быдло-болельщики клуба Спартак Москва по Факту и есть - самый Настоящий ПОЗОР России!

    04.05.2025

  • Rawalex

    ну ясен пень лучше взять какое нить лысое чмо нерусское и пусть оно с Факелом и Махачкалой обсерается.

    04.05.2025

  • Rawalex

    это телёнка Левников вчера побоялся удалять за игру рукой, а Латышонок в мяч играл.

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    Второй сезон подряд в РПЛ нет команды, про которую можно сказать, что она достойна титула чемпиона России.

    04.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Возможно...

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Если бы Семак предоставил Соболеву то время,что было у деревянного Кассьерры, то Дельфин был бы среди бомбардиров. А так, только сослагательное наклонение и Семак, к сожалению.

    04.05.2025

  • Pablo_75

    А Краснодар, например, скорее всего чемпион.

    04.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Кирпич, вынужден подчеркнуть, что ты адекватен! Несмотря на то, что болеешь за единственного (и достойного) конкурента ФК Зенит из Санкт-Петербурга.

    04.05.2025

  • fan_89

    Потому что, он днище распоследнее. Я к тому, что, если команды всё реализовывали, счёт был бы примерно 9:3.

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо.

    04.05.2025

  • Ю.Ю.

    Нет.

    04.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Это была последняя соболиная песня

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    А игрой "Зенита" довольны? Чемпионская игра, нет?

    04.05.2025

  • rashton22

    Вот именно! Как это - вообще не увидели нарушения ? Я был в шоке от такого решения .Зачем так то?

    04.05.2025

  • fan_89

    Карасёв и вся бригада чудовищно отсудили. Пенальти в первом тайме тоже железобетонный. Вчера Краснодар такой же бил.

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Жена Латышонка то причём?))

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Спартак помог Зениту Соболевым ))). Так что спасибо Спартаку))

    04.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Комментаторы конченные с бледно-розовым блювотным оттенком, ваши слова вообще НИЧЕГО не значат! Просто ноль значения и смысла ... Все итак знают что ожидать от вас. . Ваши комплексы по отношению к ФК Зенит из Санкт-Петербурга требуют глубокого лечения! Вы просто - конченные! Это просто нижайший уровень деградации! Жаль вас и ваших близких, которые вынуждены вас терпеть...

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Обоснуй, попугай.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Друже, привет! Поздравляю тебя с победой! Если бы не Медведев, то все бы быстро закончилось. Ценю твоё мнение и мнение адекватных людей, которые болеют за свои команды.

    04.05.2025

  • lvb

    Таки тебя, клинического кретина с вялотекучкой, и обворовать не грех, а благо. Говори только за себя, народ тебя не уполномочил здесь вякать, лошара))))

    04.05.2025

  • плохокот

    Гончаренко тактически хорошо подготовил команду к игре. Бросилось в глаза в атаке значительное превосходство Зенита на втором этаже. Слишком много ударов головой при наличии защитников. Это и решило исход игры.

    04.05.2025

  • alex111

    Инта ,пришёл спаситель вам сегодня в виде Соболева и Латышонка ,с победой)))

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    плохо что с премиальными Аратюняна пролетели...

    04.05.2025

  • Kungur79

    Две, чуда не будет.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Плохо смотрел. Зачем так позориться, выдавая черное белым?

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Я и многие другие видели игру в мяч, откуда взялась "Вся страна "? Московско-Краснодарские факельцы ещё не вся страна.

    04.05.2025

  • lvb

    Дурко, СЭ принадлежит Газпромедиа. Хрена ты выполз, убогий? Иди .. в Прибалтику.. в эмиграцию. Нафиг ты нам тут нужен, обкусок)

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    так то вчера ( особенно во втором тайме) все мы увидели полумертвый клуб. и это был ( не поверишь) краснодар:rofl:

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А я разве могу заглянуть в голову судье или всей стране, или говорить от их имени? Здесь пишут свое мнение. Вы выпивали сегодня?

    04.05.2025

  • Владимир Шикалев

    куда пробросил, в аут на 90 градусов от ворот?

    04.05.2025

  • lvb

    Яклич, мнения релокантиев меня не интересуют. Ты можешь идти.. в Пенсильванию.. коротким эротическим путем. БГГГГ

    04.05.2025

  • shpasic

    когда здесь высказывают своё мнение, то не врут при этом, что судья также думал или, например, вся страна.

    04.05.2025

  • alex111

    Эххх ...Спартак мой Спартак ...

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    В чём позор? Играет иностранцами, а кто не играет? Болельщики Факела тоже визжат подобное, но их клуб на самом дне таблицы. Кто позорник ? ))

    04.05.2025

  • rastasick

    Как же приятен ной пятаков))надеюсь они доползут до финала кубка..там их и прикончим

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А разве здесь пишут судьи? Всё-таки мощная игра вскружила вам голову)

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Будет интересно, если они проиграют в Москве коням. Надо трудовое чемпионство, чтобы пер даки у них горели и Динамой рубились до последнего

    04.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    хохочет теперь Соболев над тобой и твоими зенитчиками)) он продолжает вместе с командой бороться за титулы в этом сезоне, а ты можешь со своими заняться безутешной оргией

    04.05.2025

  • shpasic

    ну, вот и хорошо, что мы наконец-то определились, что это Ваше мнение, а не мнение бокового судьи или главного.

    04.05.2025

  • rastasick

    лично ты пошел нафуй со своей свинобратией.свинья позорная,как и твой недоклуп

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Выпей валерьянки

    04.05.2025

  • Мишандос

    однозначно

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Так мы же там выставим второй состав, потому что задача выиграть кубок. Основа будет на финале пути регионов в кубке (со Спартаком), а с Зенитом будет не пойми что, как сегодня в матче с Химками.

    04.05.2025

  • Ю.Ю.

    Вас пора занести в "Красную книгу". Без обид.

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    очень много букоф... леопарды... гиены...зоопарк какой то

    04.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Да сам смотри!В мяч сыграно.

    04.05.2025

  • Мишандос

    Все команды играющие в кубке сыграли вничью,ну и мы практически, разве что телятам не даём ещё праздновать

    04.05.2025

  • КС

    А чтож не стал))

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На повторе было нарушение правил. Латышонок при подкате нарушил правила. Это мое мнение.

    04.05.2025

  • Леший

    А я на двух повторах видел игру в мяч. Как и судейская бригада. И только Зоркий Сокол Деметрио увидел снос.

    04.05.2025

  • alex111

    Болел за НН , но был уверен в его разгроме ,удивлён если честно. Латышонок и Соболев (чёрт бы его побрал) сделали своё дело .Ну сильнее Зенит ,что с этим спорить, валить на арбитров, бразильцев ,ВАР и т.д. глупо и безперспективно. Нижний сегодня сделал всё, что мог , но мог он столько сколько смог. Мы сегодня в Воронеже вообще ... ну да ладно. Надеюсь на Краснодар, но питерских с победой как нам неприятно , но они умеют выжимать результат .

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    от холода совсем мозги промерзли?

    04.05.2025

  • lvb

    Смотрел игру со своими. Когда Семак снял с игры Дельфиния и БакланАрена приветствовала своего "любимца" аплодисментами стоя. То хохотали все, включая наших зенитчиков. Ибо более постыдное и циничное переобувание в воздухе для зенитовских глоров.. трудно представить.. БГГГГ А как же хейт? Айяйяяй, лошары. Включая пробравшихся инкогнито на стадион адептов Ландскроны. Смех и грех)))

    04.05.2025

  • shpasic

    фол был по Вашему мнению, гражданин соврамши, а не по повтору. как раз в динамике и могло показаться, что было нарушение, но не на повторе.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    Игры в мяч у Латышонка небыло. Смотри повтор.

    04.05.2025

  • Spartak-Online

    Вся страна видела как Латышонок сбил напа НН. Понятно тебе полупокер- циничный .

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Имел в виду игровую дисциплину: построение защиты, контратак и самоотверженность. А очков нет, Вы правы, только признание публики.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    Повтор смотри, там игры в мяч небыло и впомине!!)) Игрок пробросил мяч, Латышонок снёс игрока который мог выйти на пустые ворота... Красная 1000%

    04.05.2025

  • Мишандос

    Хорошо что дожали,а так впечатление что кубок и серебро достаточны

    04.05.2025

  • Александр Долгоруков

    Куча да, плюс вратарь..Штанги....

    04.05.2025

  • Леший

    Латышонок в мяч сыграл. На повторах это ясно видно.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не знаю даже что тебе еще написать). Я же говорю: фол по повтору был. Должна быть карточка.

    04.05.2025

  • Циничный

    Это хохлы стремястся в ГЕЙропу.

    04.05.2025

  • Мишандос

    пингвин опущенный давай лечись, не запускай

    04.05.2025

  • Александр Долгоруков

    Дисциплина да, они даже не оспаривали решения Карасева,а старались играть. Тактически грамотно, но увы,за это очков не дают.

    04.05.2025

  • 36

    Три команды остались в чемпионской гонке,четыре в кубке

    04.05.2025

  • Ю.Ю.

    Я сегодня не играл. Да и вчера тоже.

    04.05.2025

  • shpasic

    "Когда фолил Латышонок, судья на бровке сигнализировал об этом флажком" - получается, что сразу два вранья? ни судья не сигнализировал о фоле, ни фола-то не было?

    04.05.2025

  • Kungur79

    Рано благодаришь, гнилая сущность еще даст о себе знать. P.S. Если что, даже голам его за нас особо не радовался.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вы реально довольны сегодня своей игрой?

    04.05.2025

  • 36

    Кони устали уже

    04.05.2025

  • Мишандос

    Мясные не обыграли мертвый последний факел,вам не стыдно, ваше место четвёртое позорники

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я же написал, что судья поднял флажок вверх. Мне во время трансляции показалось, что он сигнализировал об этом. А когда я посмотрел повтор, то у меня не осталось сомнения в нарушении. После того, как был назначен аут я очень удивился этому решению. Ну, и?

    04.05.2025

  • плохокот

    Почему самоубийство? Это нормально. Хуже играть в открытый футбол. Там точно прилетит много

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    С твоим мнением можно согласиться.

    04.05.2025

  • Леший

    Чтобы вражеский Спартак обойти)) и завоевать бронзу.

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Так не смотри - смотри Спартак который с Факелом ноль ноль сыграл феерил безмерно...

    04.05.2025

  • Деметрио

    Я не предвзятый. Игрок НН мяч прокинул и его снесли. Тоже минимум с двух повторов увидел

    04.05.2025

  • Ю.Ю.

    Громче, крючкохвостые красноперки, громче! Вы даже представить себе не можете, какое удовольствие доставляете своим повизгиванием. ГРОМЧЕ!!!

    04.05.2025

  • Дмитрий

    С Зенитом все играют как последний раз. Это же торги. Каждый хочет оказаться в Питере после трансферного окна.

    04.05.2025

  • Александр Долгоруков

    Там в мчч было сыграно...

    04.05.2025

  • shpasic

    судья на бровке не сигнализировал об этом флажком, как Вы, гражданин, соврамши, об этом написали.

    04.05.2025

  • Циничный

    Ты опошлинный пингвин хохол что-ли? Ты такой тупой!

    04.05.2025

  • Леший

    Вообще-то вратарь в подкате в мяч сыграл. Только предвзятый человек этого не увидел. После двух-то повторов.

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    Пусть в Динамо и идет. Там ему будет легче болеть.

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Кони, слабо выиграть у Краса и посадить их на оч ко перед двумя последними турами?

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Спартак не чемпион!!!Восьмой год подряд!!!

    04.05.2025

  • Деметрио

    Перед голом Зенита Латышонок снес за пределами своей штрафной игрока НН. Не заметил этот момент?

    04.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    рпл больше ничего не остается,как нагибать цска под краснодар.. так просто чемпиона оказалось не поменять.. на оставшиеся игры Зенита поставят работать сборную судей,максимально отличившихся по косякам в пользу соперников Зенита,а на вар посадят слепых

    04.05.2025

  • Бен Ричардс

    Кто нибудь помнит,чтобы Соболеву в матчах "Спартака" и Пари НН постоянно давали без помехи бить по воротам головой с нескольких метров? Я - нет.

    04.05.2025

  • Циничный

    Ух ты! Что всё?

    04.05.2025

  • плохокот

    Медведев монстр, только Соболев мог пять штук положить. Зенит хорошо отыграл, победу заслужил. Жаль Вендела, похоже закончил сезон.

    04.05.2025

  • shpasic

    по Вам, гражданин, соврамши, может и был фол, только боковой судья этого не зафиксировал, как и главный.

    04.05.2025

  • 2Палыч2

    Позор был, когда спартак срёт всё и всем подряд...

    04.05.2025

  • Sinaron

    Дура, я не употребляю алкоголь и тебе не советую.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Какой же ты шутник)))

    04.05.2025

  • richardford

    Ну так проходи, не отсвечивай.

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    Согласен! С твоим мнением не поспоришь.

    04.05.2025

  • Циничный

    Тебя к психиатру:

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    По мне, так поднял вверх флажок. Я могу ошибаться насчет бокового, но фол был железобетонный.

    04.05.2025

  • fan_89

    Он болельщик Динамо с детства. Это он на награждении Динамо сказал.

    04.05.2025

  • Красно синий

    нахрена нам очки?

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    А разве его из хоккейного Динамо вы.ерли?

    04.05.2025

  • Sinaron

    Он не может пересмотреть повтор, пятачок мешает )))

    04.05.2025

  • NGE

    Человек(?), не знающий элементарных правил родного(???) языка, мне не интересен! Vale!

    04.05.2025

  • shpasic

    не надо соскакивать, гражданин, соврамши. боковой никак не фиксировал, что был фол.

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    а что это никто не пишет что Галицкий простимулировал нижний? про рубин только что только не писали. а здесь- другое?

    04.05.2025

  • fan_89

    Потрясающе нижегородец сыграл. Лучший игрок матча, мне кажется.

    04.05.2025

  • Красно синий

    ну так то да

    04.05.2025

  • Mick Shelby

    Я удивляюсь, как при такой игре с Зенитом Пари НН борется за выживание. Пари удачи в последующих матчах.

    04.05.2025

  • Циничный

    Поясни, дебил Spartak-Online!

    04.05.2025

  • fan_89

    У многих прокатывало

    04.05.2025

  • shpasic

    пересмотри повтор. боковой спокойно показал аут в пользу нижегородцев.

    04.05.2025

  • Ваня Ванечкин

    пожар в пищевом свинарнике!

    04.05.2025

  • Kungur79

    Посмотрим, ему еще с вами играть, надеюсь в старте:rofl:

    04.05.2025

  • richardford

    Спартак твой где?

    04.05.2025

  • Красно синий

    Интересно,поросята сейчас не жалеют,что сплавили дельфина?:wink::wink:

    04.05.2025

  • NGE

    ПривЕзался??? Ты хоть класса три окончил, убогий?

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Чемпионств набрали уже нормально, можно и в перестройку команды ввязаться

    04.05.2025

  • Vaclav

    Отскочили.

    04.05.2025

  • Олег Каноков

    Я о вратаре НН.)

    04.05.2025

  • ПитерБургер

    Сегодня Зенит напоминал хоккейный Вашингтон - всё, что забивается, должно залетать от Великого... :)

    04.05.2025

  • Александр Великий,молодец! Мы с Михал Сергеичем верили в тебя!!)))

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Раз в год и Соболев забивает

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Ага, а Спартак как обычно сосо

    04.05.2025

  • richardford

    Чё ты привезался? Пшёл вон.

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    гонка продолжается -беги -21-о в мойке мой!

    04.05.2025

  • 2Палыч2

    Мощь,говоришь?Полтайма на газоне провалялись!

    04.05.2025

  • shpasic

    вряд ли Краснодар может опозориться и растранжирить преимущество в четыре очка, при том, что Зениту ещё играть со стоящими на вылет Ахматом и Махачкалой.

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    великий превеликий --никакой при никакой -слабый и нулевый семак

    04.05.2025

  • NGE

    Классика Соболя - это нырять!

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Молодец, Артем!

    04.05.2025

  • 36

    Пари НН потерял очки там,где Акрон и КС их набрали .Поэтому и стоят на стыки

    04.05.2025

  • fan_89

    Медведева надо гнать из Зенита. Клоун он динамовский.

    04.05.2025

  • Sinaron

    А чего так свиноботы всполошились? Я понимаю, что вам стыдно за вашу никчемную команду, но рассудок терять не стоит )))

    04.05.2025

  • richardford

    Второй гол Соболя-это классика.

    04.05.2025

  • zentmaison

    Приятно читать комменты/визги красно-белых неудачников!

    04.05.2025

  • Kungur79

    К сожалению для Семака, но "потенциал" Соболева он явно недооценивает. Это чудо ему еще аукнется.

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    карась на поле какую то свою игру вел понятную ему --дурак со свистком в жопе

    04.05.2025

  • NGE

    Семь минут не хватило Краснодару, чтобы стать чемпионом. Но теперь уже, видимо, и не станет...

    04.05.2025

  • 2Палыч2

    Всунули вам?Так утритесь!

    04.05.2025

  • sergey stepanov

    НН движение супер в этом матче, но правда на фоне низких скоростей игроков Зенита, успевали перекрывать и наседать. Быструю игру Веган не любит, от поедания травы, как у лося, зрение село, и когда быстро ходит мяч, его не видит на тренировках! Поэтому в атаке нужно неспеша играть, так с тренировок повелось!

    04.05.2025

  • Владимир Горницкий

    Не скажу, что все ненавистники Зенита -ткпые идиоты. Но определенная связь явно наличествует.

    04.05.2025

  • fan_89

    В каком месте он играл лучше? Да, моменты были. Но, сколько было у Зенита? Один Соболев лучшим бомбардиром чемпионата стать мог.

    04.05.2025

  • Sinaron

    Придурок, отползай слегка похрюкивая и повизгивая :pig_nose: И наслаждайся шестым местом своей команды )))

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    семак тебе самому не стыдно за такую игру ---пипец как ты скатился --с таким бюджетом ...бездарь

    04.05.2025

  • SuperDennis

    Не смотрел, но Зенит с победой! Соболев, Дельфиний, начал оправдывать свою трансферную безумную сумму. Не поздновато ли или вовремя?

    04.05.2025

  • 2Палыч2

    Да ужэ объективно лучше красно-белого свинарника!

    04.05.2025

  • Rastan

    Нижний Новгород, заслуживает благодарности за бой, который они дали на чужом поле и едва не отобрали очки, молодцы!

    04.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Хотелось бы чтоб наши клубы всегда так были мотивированы, как вчера Рубин, а сегодня НН.

    04.05.2025

  • TomCat

    Вымучили.

    04.05.2025

  • Sergio 666

    Сергей, город устал от говно футбола за много денег.

    04.05.2025

  • Sinaron

    Если бы не дельфин, то выиграли бы 3-1. Лысого козла на мыло.

    04.05.2025

  • Aлександр Бирзниекс

    долбанный дельфин ......

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    кому нужна такая игра зенита --семаку --так этот тип давно не лидер среди наставников

    04.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Отбились!

    04.05.2025

  • Игорь Малышев

    Да, спартачи, спасибо за Соболева. Пригодился-таки.

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    играть с командой которая среди последних --это не игра это --катание мяча --вообще Семак на обочине

    04.05.2025

  • fan_89

    Болельщиков Зенита с победой! Игра дно. Если вы собираетесь играть в навесы, то зачем набирать бразильцев? Судейство катастрофа! Галицкий красава! Привет липовому удалению Литвинова. Спасибо Сергею Богдановичу, но дальше надо двигаться без него.

    04.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    приятно читать краснопёрок

    04.05.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Эх, всё таки Зенит победил. А такую надежду, веру и мощь продемонстрировал Пари НН! Нижегородцы молодцы

    04.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Поздравляем штопаного

    04.05.2025

  • 36

    Лучший игрок Европы определен

    04.05.2025

  • rustov

    Мерси, Пари! Бились как могли!

    04.05.2025

  • Empers100

    Самый разбалансированный Зенит за последние 20 лет.

    04.05.2025

  • northstand

    Соболев сделал то, что от него требовалось. Конечно моментов Зенит запорол кучу, в т.ч. сам Соболев. Венделу здоровья, походу последний матч его был. P.S. любителям похрюкать про позор российского футбола-не заметил вашей активности, когда не поставили чистый пенальти в 1 тайме в пользу Зенита. Это, стало быть, другое?

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Быки! Куй вам а не спокойное чемпионство! Надежда на коней в следующем туре, им очки оч сильно нужны. А там уже посмотрим кто на финише сильнее окажется

    04.05.2025

  • Олег Каноков

    Натужная победа Зенита.Медведев и Латышонок-лучшие.Питер с победой.

    04.05.2025

  • инок

    Зенит с победой! Соболя с дублем..

    04.05.2025

  • allerc

    Дельфин сегодня прям герой дня.

    04.05.2025

  • Ж и в о й

    Как тяжело даются в этом туре матчи тем командам, которые играли в середине недели в Кубке. "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Ростов" потеряли очки в играх с аутсайдерами, "Зенит" еле-еле вырвал волевую победу дома, а ведь Кастильо чуть не сравнял счёт в компенсированное время в стиле Дмитрия Булыкина, эх! Неожиданный дубль Соболева, конечно, который мог и пента-трик сегодня оформить, но несколько убойных моментов своих запорол! Посмотрим, как завтра в Самаре сыграют "Динамо" Ролана Гусева и "Крылья". Не думаю, что столичным гостям будет там легко.

    04.05.2025

  • Деметрио

    Момент с рукой в штрафной НН не видел, честно. А вот почему не было никакой реакции на нарушение Латышонка перед голом Зенита?!

    04.05.2025

  • КирпичИнвест

    Соболев в одиночку сделал результат. Семак - гений! ) Всё самое интересное еще впереди.

    04.05.2025

  • Sergio 666

    Это Нижний . Дома. Дельфин друг Семака. Краснодар с заслуженным чемпионством.

    04.05.2025

  • Denissimo

    Мда, не для того Галицкий дельфина в Зенит покупал...

    04.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    на своем поле с такой натугой и нервами --Семак уходи ...ты ноль

    04.05.2025

  • андрей андреев

    Браво, Саша Соболев! На характере, на жилах!

    04.05.2025

  • 36

    Золотой мальчик Соболь

    04.05.2025

  • GeoMaS

    Играть на удержание счета с середины первого тайма против зенитчиков в гостях это самоубийство

    04.05.2025

  • Kungur79

    Соболев молодец, подложил мину под Семака.

    04.05.2025

  • МачоМэн

    эх жаль жаль ((

    04.05.2025

  • КирпичИнвест

    Ух и потрепал Нижний нервы Зениту. Молодцы! Питерцы на все сто использовали своё преимущество в классе. Хорошая победа! Гонка продолжается.

    04.05.2025

  • футбол это спорт

    Блестящая дисциплинированная игра не спасла Пари НН. И дело не в Соболеве, который кстати реализовал незначительную часть предоставившихся ему голевых шансов, а в классе Зенита, оказавшего сумасшедшее давление на чужие ворота. Сегодня остальные лидеры играли против ощетинившихся аутсайдеров, но не смогли победить. И из всех соперников Зенита только Краснодар обнаруживает намерение добиваться нужного результата. Пусть так и финишируют один за другим. Ну а Соболев самоутверждается трудно и постепенно.

    04.05.2025

  • Jean4

    Теперь Семак с чувством гордости может отвечать всем зачем он взял Соболева!

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    :grin::thumbsup:

    04.05.2025

  • zentmaison

    С победой!

    04.05.2025

  • Деметрио

    Фаны Зенита! Голы Соболева считаются?!

    04.05.2025

    • «Химки» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет

    «Ростов» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «Химками»
