Дубль Соболева принес «Зениту» волевую победу над «Пари НН»

«Зенит» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл форвард нижегородцев Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел отыграться во втором тайме, на 54-й минуте отличился Александр Соболев. На 83-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу своей команде.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.