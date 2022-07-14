Литвинов — о Каттани: «Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. Мне очень нравился этот специалист»
Литвинов отреагировал на уход Луки Каттани из «Спартака»
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с должности спортивного директора команды.
— Как ты отреагировал на уход Каттани из «Спартака»?
— Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали. Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами. Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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