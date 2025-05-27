Агент Селюк: «Артига — лучший тренер в России. Его рассматривают несколько клубов»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, ответил на вопрос о будущем специалиста.

«Артигу рассматривают несколько клубов. Было бы смешно, если бы это было не так. Он 10 лет работал в «Барселоне». На сегодняшний день, я считаю, Артига — лучший тренер в России. Семак и Мусаев — хорошие специалисты, отношусь с уважением. Но 10 лет в «Барселоне» — это не 10 лет в «Факеле». Артига в тяжелейших условиях оставил команду в РПЛ по спортивному принципу», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

По итогам сезона-2024/25 красно-черные заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.