Андрей Воробьев — о «Химках»: «Подмосковью важно иметь команду в премьер-лиге»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно иметь команду в премьер-лиге. «Химки» в ответном стыковом матче разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и сохранили место в Тинькофф РПЛ.

«В Московской области 20 тысяч рябят занимаются в СДЮШОР. Для нас очень важно иметь команду в премьер-лиге. Мы бились сегодня не только за честь «Химок» и за клуб, но и за пацанов, которые хотят играть. Красавцы!» — заявил губернатор.