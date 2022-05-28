Анохин поздравил «Химки» с сохранением прописки в РПЛ на следующий сезон

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин поздравил «Химки» с сохранением прописки в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«Очень доволен результатом! Молодцы ребята! Рад, что получилось остаться в премьер-лиге. «Химки» будут жить ярко.

Разговор с Хачатурянцем на Конференции РФС? А вот это не скажу, личные вопросы обсуждали.

Спонсорство РПЛ? Пока я не готово прокомментировать. Сейчас я рад, что «Химки» остались», — заявил Анохин.

Подмосковный клуб обыграл в ответном стыковом матче «СКА-Хабаровск» и сохранил место в РПЛ.