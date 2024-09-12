Симонян объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Ветеран «Спартака» Никита Симонян рассказал, чего не хватает красно-белым для того, чтобы выиграть золото чемпионата России.

В последний раз «Спартак» занимал первое место в РПЛ в сезоне-2016/17.

«Спартаку» не хватает игроков уровня «Спартака», чтобы команда заняла первое место. Кто должен об этом думать? Руководство клуба. Давайте приведем пример «Зенита». Они приобретают футболистов классом выше, чем у «Спартака». Для того, чтобы их обыграть, надо не только уравнять состав, но и быть выше их», — цитирует Симоняна «РБ Спорт».

После семи туров чемпионата страны команда Деяна Станковича располагается на четвертом месте в таблице с 14 очками. В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.