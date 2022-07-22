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Сегодня, 14:55

«2Drots» может провести товарищеский матч с «Локомотивом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Создатели клуба «2Drots» Евгений Бабенко и Никита Панасюк в беседе с «СЭ» рассказали о возможном товарищеском матче с «Локомотивом».

— Все знают, что вы вместе с «Локомотивом». Не знаю, болеете ли вы за них.

Евгений: — Я болею. У человека (показывает на Никиту) тоже майка была.

Никита: — В детстве болел.

— Почему они с вами не коллабят? «Динамо» делает это с «Амкалом».

— Честно, меня это удивляло, но совсем недавно. Ты прям попадаешь в точку. Ребята из «Локо» связались, сказали, что хотят поработать. Инсайдик такой, что они даже вроде матч хотят «2Drots» — «Локомотив».

— Надо тогда кого-то еще в «Локо» позвать, чтоб было как с Овечкиным. Чтоб прям взорвало.

— Сто процентов. Если мы будем играть, то «Локомотив» должен быть основным.

2Drots
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