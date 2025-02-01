«Химки» объявили об уходе Дениса Глушакова из клуба

Полузащитник Денис Глушаков покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Условия ухода футболиста из клуба не уточняются.

Глушаков перешел в «Химки» в июле 2024 года на правах свободного агента. В сезоне-2024/25 38-летний россиянин принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Хавбек уже выступал за «Химки» в период с октября 2020 года по февраль 2023 года.

31 декабря Глушаков заявлял, что планирует завершить карьеру после окончания сезона-2024/25.