Виталий Дьяков: «Станкович дал понять, что не рассчитывает на Зиньковского»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал возможную аренду полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в донской клуб.

«Естественно, ему нужна игровая практика. Если в том году, он хотя бы выходил на замену, то за эти полгода Станкович дал конкретно понять, что на него не рассчитывает. Если поначалу где-то появлялся на заменах, то затем вообще не выходил на замены. Очевидно, что он не входит в планы Станковича, и аренда для него очень полезна, потому что надо играть. Столько сидеть, конечно, нельзя.

Я думаю, что для «Ростова» это тоже в плюс, все знают силу Зиньковского, его уровень. Тем более он приходит из «Спартака» в рассвете сил. Думаю, эта аренда пойдет в плюс как для желто-синих, так и для самого Зиньковского», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Зиньковский перешел в «Спартак» летом 2022 года. Контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата России Зиньковский провел 7 матчей за «Спартак» и результативными действиями не отметился.