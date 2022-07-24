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Агент Паулу Барбоза: «Дзюба имеет право ждать предложения, которое его заинтересует»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Дзюба — великолепный игрок, он способен усилить любой клуб и в вашей стране, и по всему миру. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос. Но уверен, что это лишь вопрос времени. Никто не откажется от хорошего игрока. Да, «Фенербахче» искал футболиста с такими характеристиками, они общались по поводу контракта. Но я не знаю, почему разговор не увенчался успехом, — цитирует агента «РБ Спорт».

— Формат нападающего Дзюбы был бы интересен другим турецким клубам?

— Уверен, что да. Например, «Галатасараю», «Трабзонспору». Это очень интересный вариант для любого турецкого клуба.

— Удивляет ли вас, что Артем до сих пор без команды?

— Нет. Игрок его статуса будет искать лучший вариант. А он появляется не сразу. Значит, нужно подождать. У Артема есть время — он свободный агент, его могут заявить по ходу сезона. Так что он имеет право ждать предложения, которое его заинтересует. Он ждет лучший клуб, который ему подойдет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-sport-dolzhen-by-t-vne-politiki-sejchas-e-tot-printsip-ne-soblyudaetsya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 3
Торпедо М 0
2-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Артем Дзюба
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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