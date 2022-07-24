Агент Паулу Барбоза: «Дзюба имеет право ждать предложения, которое его заинтересует»

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Дзюба — великолепный игрок, он способен усилить любой клуб и в вашей стране, и по всему миру. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос. Но уверен, что это лишь вопрос времени. Никто не откажется от хорошего игрока. Да, «Фенербахче» искал футболиста с такими характеристиками, они общались по поводу контракта. Но я не знаю, почему разговор не увенчался успехом, — цитирует агента «РБ Спорт».

— Формат нападающего Дзюбы был бы интересен другим турецким клубам?

— Уверен, что да. Например, «Галатасараю», «Трабзонспору». Это очень интересный вариант для любого турецкого клуба.

— Удивляет ли вас, что Артем до сих пор без команды?

— Нет. Игрок его статуса будет искать лучший вариант. А он появляется не сразу. Значит, нужно подождать. У Артема есть время — он свободный агент, его могут заявить по ходу сезона. Так что он имеет право ждать предложения, которое его заинтересует. Он ждет лучший клуб, который ему подойдет.